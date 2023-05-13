Роспотребнадзор проверил воздух в Тюменской области и ничего опасного не нашел

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Там зафиксированы действующие пожары.
По данным сервиса сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 130 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 9,4 раза. Накануне вечером концентрация ПДК в Тюмени превышала норму в 2,6 раза. Индекс качества атмосферного воздуха находился на уровне 53 при норме от 0 до 50.
Между тем, по информации Роспотребнадзора по Тюменской области, в пробах воздуха, отобранных в Тюмени и иных населенных пунктах накануне, превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе установлено не было.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 13 мая действуют 8 лесных пожаров. За сутки ликвидировано 2 пожара на площади более 4,3 тысяч гектаров.