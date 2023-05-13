Роспотребнадзор проверил воздух в Тюменской области и ничего опасного не нашел

По данным сервиса сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 130 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 9,4 раза. Накануне вечером концентрация ПДК в Тюмени превышала норму в 2,6 раза. Индекс качества атмосферного воздуха находился на уровне 53 при норме от 0 до 50.