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Роспотребнадзор проверил воздух в Тюменской области и ничего опасного не нашел

13 мая 2023, 05:25
Фото: ЧС Тюмень

В тюменском Роспотребнадзоре заявили о том, что воздух в Тюменской области чист

Жители Тюмени делятся в социальных сетях фотографиями утреннего смога. Запах гари в областную столицу принес восточный ветер из Голышмановского и Ишимского районов.
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Тюмень

Там зафиксированы действующие пожары.

По данным сервиса сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 130 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 9,4 раза. Накануне  вечером концентрация ПДК в Тюмени превышала норму в 2,6 раза. Индекс качества атмосферного воздуха находился на уровне 53 при норме от 0 до 50.

Между тем, по информации Роспотребнадзора по Тюменской области, в пробах воздуха, отобранных в Тюмени и иных населенных пунктах накануне, превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе установлено не было.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 13 мая действуют 8 лесных пожаров. За сутки ликвидировано 2 пожара на площади более 4,3 тысяч гектаров.

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