Рабочий в Шереметьево повредил самолет, который должен был улететь из Москвы в Тюмень

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Повреждение воздушное судно получило в ходе наземного обслуживания при подготовке к рейсу. Работником ООО «Шереметьево Хэндлинг», при перемещении под фюзеляжем ВС был поврежден корпус антенны системы определения дальности, передает тг-канал AVIAINCIDENT.
Ранее «Наш Город» писал, что экипаж самолета Тюмень — Новый Уренгой успешно выполнил посадку в экстремальных условиях в ямальском аэропорту. Воздушное судно приземлилось в условиях превышения бокового ветра порывами до 23 м/с и слабого ливневого снега.