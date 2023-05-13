Рабочий в Шереметьево повредил самолет, который должен был улететь из Москвы в Тюмень

Повреждение воздушное судно получило в ходе наземного обслуживания при подготовке к рейсу. Работником ООО «Шереметьево Хэндлинг», при перемещении под фюзеляжем ВС был поврежден корпус антенны системы определения дальности, передает тг-канал AVIAINCIDENT.