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Рабочий в Шереметьево повредил самолет, который должен был улететь из Москвы в Тюмень

13 мая 2023, 08:31

Самолет рейса Москва — Тюмень отстранили от полетов из-за поломки

Самолет авиакомпании «Россия», направлявшийся из московского Шереметьево в Тюмени, отстранили от полетов из-за поломки корпуса антенны.
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Тюмень

Повреждение воздушное судно получило в ходе наземного обслуживания при подготовке к рейсу. Работником ООО «Шереметьево Хэндлинг», при перемещении под фюзеляжем ВС был поврежден корпус антенны системы определения дальности, передает тг-канал AVIAINCIDENT.

Ранее «Наш Город» писал, что экипаж самолета Тюмень — Новый Уренгой успешно выполнил посадку в экстремальных условиях в ямальском аэропорту. Воздушное судно приземлилось в условиях превышения бокового ветра порывами до 23 м/с и слабого ливневого снега.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Самолет#Аэропорты#Авиакомпании#Тюмень#Тюменская область
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