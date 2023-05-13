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Отмечали праздник: под Тюменью компания пьяных подростков разбила отцовскую машину

13 мая 2023, 05:49
Фото: ГИБДД

Под Тюменью компания пьяных подростков разбила отцовскую машину

Компания подростков попала сегодня утром в аварию в тюменском поселке Андреевский. 16-летний водитель не справился с управлением ВАЗ 2114 и влетел в столб.
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Тюмень

В момент ДТП в машине находились еще два несовершеннолетних пассажира. Как выяснилось, дети отмечали 16-летие одного из друзей. Под утро один из гостей праздника предложил приятелям прокатиться на отцовской машине. Автомобиль он взял в тайне от отца, который в это время спал.

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в результате аварии травмы получила 14-летняя пассажирка, приехавшая к бабушке в гости из Тюмени. Показания алкотестера у водителя Lada- 0,83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Информация о ДТП направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием школьного автобуса и Lada. Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы. Несмотря на усилия медиков, он погиб.

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#Валентина Бурнашева#Видео#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#ДТП#Дети#Тюменская область
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