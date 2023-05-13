Отмечали праздник: под Тюменью компания пьяных подростков разбила отцовскую машину

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В момент ДТП в машине находились еще два несовершеннолетних пассажира. Как выяснилось, дети отмечали 16-летие одного из друзей. Под утро один из гостей праздника предложил приятелям прокатиться на отцовской машине. Автомобиль он взял в тайне от отца, который в это время спал.
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в результате аварии травмы получила 14-летняя пассажирка, приехавшая к бабушке в гости из Тюмени. Показания алкотестера у водителя Lada- 0,83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Информация о ДТП направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием школьного автобуса и Lada. Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы. Несмотря на усилия медиков, он погиб.