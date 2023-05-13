Отмечали праздник: под Тюменью компания пьяных подростков разбила отцовскую машину

В момент ДТП в машине находились еще два несовершеннолетних пассажира. Как выяснилось, дети отмечали 16-летие одного из друзей. Под утро один из гостей праздника предложил приятелям прокатиться на отцовской машине. Автомобиль он взял в тайне от отца, который в это время спал.