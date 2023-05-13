«Надо быть смелыми, чтобы конкурировать с губернатором»: Моор похвалил оппонентов

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
На встрече в ЯНАО губернатор намекнул, что у Владимира Пушкарева и Владимира Фомина возможен карьерный рост.
«Надо быть очень смелым людьми, чтобы конкурировать с действующим губернатором Тюменской области», — заявил Моор.
Однако он добавил, что у его бывших конкурентов существенно улучишлилсь карьерное положение. Речь идёт о депутатах облдумы Фуате Сайфитдинове и Владимире Нефедьеве.
Ранее «Наш город» писал, что Александр Моор заручился поддержкой Владимира Путина.