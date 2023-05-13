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«Надо быть смелыми, чтобы конкурировать с губернатором»: Моор похвалил оппонентов

13 мая 2023, 16:35
Фото: 1MI

Глава Тюменской области пообещал повышение в карьере кандидатам праймериз

Александр Моор похвалил за смелость кандидатов праймериз. Об этом сообщает URA.RU.

На встрече в ЯНАО губернатор намекнул, что у Владимира Пушкарева и Владимира Фомина возможен карьерный рост.

«Надо быть очень смелым людьми, чтобы конкурировать с действующим губернатором Тюменской области», — заявил Моор.

Однако он добавил, что у его бывших конкурентов существенно улучишлилсь карьерное положение. Речь идёт о  депутатах облдумы Фуате Сайфитдинове и Владимире Нефедьеве.

Ранее «Наш город» писал, что Александр Моор заручился поддержкой Владимира Путина.

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#Елена Чебоксарова#Александр Моор#Губернатор#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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