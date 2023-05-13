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На территории Тюменской области действуют 9 ландшафтных пожаров

13 мая 2023, 06:14

9 природных пожаров действуют в Тюменской области

Девять природных пожаров площадью 684 га действуют на территории Тюменской области по данным на утро 13 мая.
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Тюмень

За сутки было ликвидировано 11 ландшафтных пожаров на площади более 2 тысяч гектаров. К тушению ландшафтных пожаров привлечены 988 человек, 168 единиц техники, авиация — пять вертолетов и самолёт Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки на очаги возгорания было сброшено более 1,4 тонны воды.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, угрозы населенным пунктам нет.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории региона также действуют 8 лестных пожаров общей площадью 4,7 тысяч гектаров.

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