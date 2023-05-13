На территории Тюменской области действуют 9 ландшафтных пожаров

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
За сутки было ликвидировано 11 ландшафтных пожаров на площади более 2 тысяч гектаров. К тушению ландшафтных пожаров привлечены 988 человек, 168 единиц техники, авиация — пять вертолетов и самолёт Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки на очаги возгорания было сброшено более 1,4 тонны воды.
По данным информационного центра правительства Тюменской области, угрозы населенным пунктам нет.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории региона также действуют 8 лестных пожаров общей площадью 4,7 тысяч гектаров.