На территории Тюменской области действуют 9 ландшафтных пожаров

За сутки было ликвидировано 11 ландшафтных пожаров на площади более 2 тысяч гектаров. К тушению ландшафтных пожаров привлечены 988 человек, 168 единиц техники, авиация — пять вертолетов и самолёт Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки на очаги возгорания было сброшено более 1,4 тонны воды.