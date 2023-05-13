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Лишают сна: Виталий Бережной пожаловался на пытки в московском СИЗО

13 мая 2023, 04:14
Фото: nashgorod.ru

Обвиняемый в убийстве школьницы Бережной пожаловался на пытки в московском СИЗО

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве 8-летней Анастасии Муравьевой, пожаловался на пытки в СИЗО и давление на адвокатов.
Сюжет
Тюмень
«Нарушается принцип состязательности, судья некорректно высказывается в присутствии присяжных и без них, запрещает знакомиться с материалами дела и вещдоками. Кроме того, меня пытают отсутствием сна, а также запретили общаться с моими родными и близкими, в том числе с детьми. Открытая и необоснованная агрессия к моим адвокатам, угрозами их удаления из процесса и лишения статуса. Также блокируется работа моей защиты, в то же время прокуратуре предоставлено больше прав», — сообщил Бережной.

По его словам, имеет место и давление на присяжных — не так давно без каких-либо на то оснований был удален один из присяжных.

По заверениям Бережного, к произошедшей в конце июня 2021 года трагедии, он не имеет отношения, а признательные показания были подписаны под пытками током.

«Своя версия событий о пропаже школьницы у меня, конечно же, есть, но описать ее в данное время я не могу, так как дело еще рассматривается в Мосгорсуде», — сообщил Бережной в интервью РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что Виталия Бережного обвиняют в убийстве 8-летней Анастасии Муравьевой. Трагедия произошла летом 2021 года, а на Лесобазе. 30 июня ребенок ушел гулять и пропал. Поиски девочки шли в течение полутора месяцев. 19 августа тело школьницы обнаружили на берегу озера Оброчное. 25 августа сотрудники полиции задержали Бережного.

Сообщалось, что преступление он совершил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Более полутора месяцев тело ребенка он хранил дома, в холодильнике, в затем упаковал в несколько мусорных пакетов, коробку и вынес на берег озера Оброчное.

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