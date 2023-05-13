Как пройдут военные сборы в Тюмени

В конце марта на территории Тюменской области состоялись первые военный сборы в этом году. Мероприятие прошло на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Участие в нем приняли 100 жителей региона.