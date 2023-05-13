Как пройдут военные сборы в Тюмени

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:55
По информации ведомства, на сборы в Вооруженные силы РФ, войска национальной гвардии РФ, органы государственной охраны и федеральной службы безопасности будут направлены граждане, пребывающие в запасе.
Когда именно состоится ежегодное мероприятие и сколько человек будет призвано — пока неизвестно, пишет 72.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о военных сборах граждан РФ, пребывающих в запасе. Информация о том, какие именно категории запасников попадают под действие указа, засекречена.
В конце марта на территории Тюменской области состоялись первые военный сборы в этом году. Мероприятие прошло на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Участие в нем приняли 100 жителей региона.