ФСБ в Тюмени задержала экс-налоговика при получении взятки

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время расследование дела продолжается, пишет «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу РУФСБ России по Тюменской области.