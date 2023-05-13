ФСБ в Тюмени задержала экс-налоговика при получении взятки

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Денежные средства мужчина планировал передать взяткой должностным лицам налоговой службы региона. Ранее гражданин работал в должности начальника отдела выездных налоговых проверок юридических лиц.
В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время расследование дела продолжается, пишет «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу РУФСБ России по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что военные комиссариаты Центрального и Калининского административных округов Тюмени уличили в продаже военных билетов. В военкоматах выдавали справки о негодности к службе за определенную денежную сумму.