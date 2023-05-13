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ФСБ в Тюмени задержала экс-налоговика при получении взятки

13 мая 2023, 11:52
Фото: 1MI

Тюменская ФСБ задержала экс-налоговика при получении крупной взятки

Сотрудники ФСБ по Тюменской области задержали с поличным местного жителя при получении суммы денег от одного из предпринимателей.
Сюжет
Тюмень

Денежные средства мужчина планировал передать взяткой должностным лицам налоговой службы региона. Ранее гражданин работал в должности начальника отдела выездных налоговых проверок юридических лиц.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время расследование дела продолжается, пишет «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу РУФСБ России по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что военные комиссариаты Центрального и Калининского административных округов Тюмени уличили в продаже военных билетов. В военкоматах выдавали справки о негодности к службе за определенную денежную сумму.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Взятки#Взятка#Тюмень#Тюменская область#ФСБ
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