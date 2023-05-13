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Автомобиль с пьяным водителем перевернулся сегодня на Мельникайте — Федюнинского

13 мая 2023, 16:14
Фото: 1MI

Автомобиль перевернулся утром 13 мая в Тюмени

Очевидцы стали свидетелями, как молодой водитель сегодня утром дрифтил на кольце Мельникайте — Федюнинского и не смог справиться с управлением. В итоге автомобиль перевернулся. Об этом сообщили в паблике «ЧС Тюмень».
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ДТП

Свидетели происшествия не просто записали его на видео, которое разместили в социальных сетях, но и попытались оказать помощь пострадавшему.

«Молодой человек на скорости дрифтил по кольцу, не справился с управлением и выехал с кольца на внутренний островок, сбив знак, потом перевернулся. Мы выбежали оказать ему помощь, при открывании двери пошел жесткий шлейф алкоголя», — рассказал анонимный подписчик паблика.

Свидетели ДТП предположили, что автомобилист не пострадал, однако разместили этот пост, потому что молодой человек мог сбить пешехода.

Сотрудникам ГИБДД информация об этом происшествии не поступала. Однако представители правоохранительных органов пообещали установить личность нарушителя ПДД.

#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#ДТП#Происшествия#Общество#Тюменцы#Водитель#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Жалобы
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