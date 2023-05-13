Автомобиль с пьяным водителем перевернулся сегодня на Мельникайте — Федюнинского

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Свидетели происшествия не просто записали его на видео, которое разместили в социальных сетях, но и попытались оказать помощь пострадавшему.
«Молодой человек на скорости дрифтил по кольцу, не справился с управлением и выехал с кольца на внутренний островок, сбив знак, потом перевернулся. Мы выбежали оказать ему помощь, при открывании двери пошел жесткий шлейф алкоголя», — рассказал анонимный подписчик паблика.
Свидетели ДТП предположили, что автомобилист не пострадал, однако разместили этот пост, потому что молодой человек мог сбить пешехода.
Сотрудникам ГИБДД информация об этом происшествии не поступала. Однако представители правоохранительных органов пообещали установить личность нарушителя ПДД.