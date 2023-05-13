Автомобиль с пьяным водителем перевернулся сегодня на Мельникайте — Федюнинского

Автомобиль перевернулся утром 13 мая в Тюмени

Очевидцы стали свидетелями, как молодой водитель сегодня утром дрифтил на кольце Мельникайте — Федюнинского и не смог справиться с управлением. В итоге автомобиль перевернулся. Об этом сообщили в паблике «ЧС Тюмень».

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