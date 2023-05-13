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8 лесных пожаров действуют в Тюменской области. Карта

13 мая 2023, 05:04
Фото: МЧС

В Тюменской области действуют 8 лесных пожаров

Восемь лесных пожаров, в том числе один локализованный, действуют на территории Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

По данным сервиса «Карта пожаров», возгорания зарегистрированы в Ишимском, Сорокинском, Голышмановском, Викуловском, Аромашевском, Вагайском, Нижнетавдинском, Тюменском районах.

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области,  за последние сутки зарегистрировано два новых лесных пожара, ликвидировано два лесных пожара на общей площади около 4,4 тысяч гектаров.

По погодным условиям, с 13 по 15 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности. Ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха +15…+20, ветер 2,5-4,6 м/с.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Викуловском районе в 10 километрах от села Боково действовал ландшафтный пожар. На тушение огня были направлены сотрудники МЧС, подразделений Тюменской авиабазы Викуловского и Сорокинского районов, аэромобильная группа Волжского спасательного центра МЧС.

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