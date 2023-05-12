Врач поделился способами профилактики рака груди

Также он сообщил, что рак груди у женщин обусловлен многими факторами. Один из них – генетическая предрасположенность. Часть мутаций передаётся по женской линии из поколения в поколение. В таких случаях риск развития этого заболевания почти стопроцентный. Но, по словам медика, такие случаи встречаются не часто.