Врач поделился способами профилактики рака груди

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В интервью NEWS.ru Черёмушкин поделился данными об исследованиях, доказавших важность регулярных занятий спортом. Он также отметил, что женщинам важно контролировать массу тела на протяжении всей жизни. Избыточный вес – причина эндокринных нарушений.
Также он сообщил, что рак груди у женщин обусловлен многими факторами. Один из них – генетическая предрасположенность. Часть мутаций передаётся по женской линии из поколения в поколение. В таких случаях риск развития этого заболевания почти стопроцентный. Но, по словам медика, такие случаи встречаются не часто.
По словам Черёмушкина, в группу риска входят и женщины, которые не рожают и не используют грудное кормление. Так нарушается природная репродуктивная функция.
Напомнил врач и о том, что профилактика не даёт 100% защиты от рака. Не менее важно проходить регулярные обследования с целью ранней диагностики заболевания.