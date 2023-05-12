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Врач поделился способами профилактики рака груди

12 мая 2023, 11:36
Онколог Евгений Черёмушкин рассказал, что для профилактики рака груди важно следить за весом и отказаться от курения.

В интервью NEWS.ru Черёмушкин поделился данными об исследованиях, доказавших важность регулярных занятий спортом. Он также отметил, что женщинам важно контролировать массу тела на протяжении всей жизни. Избыточный вес – причина эндокринных нарушений.

Также он сообщил, что рак груди у женщин обусловлен многими факторами. Один из них – генетическая предрасположенность. Часть мутаций передаётся по женской линии из поколения в поколение. В таких случаях риск развития этого заболевания почти стопроцентный. Но, по словам медика, такие случаи встречаются не часто.

По словам Черёмушкина, в группу риска входят и женщины, которые не рожают и не используют грудное кормление. Так нарушается природная репродуктивная функция.

Напомнил врач и о том, что профилактика не даёт 100% защиты от рака. Не менее важно проходить регулярные обследования с целью ранней диагностики заболевания.

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