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Владимир Путин провел кадровые перестановки в тюменских судах

12 мая 2023, 15:21
Фото: 1MI

Президент РФ обновил составы судов Тюменской области

Президент РФ 10 мая подписал указ «О назначении судей федеральных судов...», согласно которому в органах государственной власти произошли изменения. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

Согласно документу, в тюменских судах произошли кадровые перестановки: зампредседателем Арбитражного суда стал Вячеслав Поляков.

На должность судей также были назначены новые лица: в областном суде — Александр Голубев, в Калининском районном — Екатерина Мамаева, в Исетском районном — Олег Марганов, в Тюменском районном — Роксана Маркова.

Ранее «Наш город» писал, что мать подростка, обвиняемого в теракте, подала апелляционную жалобу.

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#Елена Чебоксарова#Владимир Путин#Указы президента#Суд#Общество#Новости тюмени
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