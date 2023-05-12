Владимир Путин провел кадровые перестановки в тюменских судах

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Согласно документу, в тюменских судах произошли кадровые перестановки: зампредседателем Арбитражного суда стал Вячеслав Поляков.
На должность судей также были назначены новые лица: в областном суде — Александр Голубев, в Калининском районном — Екатерина Мамаева, в Исетском районном — Олег Марганов, в Тюменском районном — Роксана Маркова.
Ранее «Наш город» писал, что мать подростка, обвиняемого в теракте, подала апелляционную жалобу.