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В Викуловском районе во время пожара погиб человек

12 мая 2023, 06:24
Фото: 1MI

В тюменском селе во время пожара погиб человек

Один человек погиб во время пожара в частном доме в селе Коточиги Викуловского района. Трагедия произошла сегодня около трех часов ночи.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, на момент прибытия пожарных на место ЧП наблюдалось открытое горение здание по всей его площади. В тушении огня были задействованы шесть человек личного состава и четыре единицы техники МЧС.

К сожалению, в результате пожара погиб человек. В настоящее время специалисты выясняют причину, по которой произошла трагедия.

Ранее «Наш Город» писал, что главы семи сельских поселений Аромашевского района привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Каждому из них назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

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