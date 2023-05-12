В Викуловском районе во время пожара погиб человек

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, на момент прибытия пожарных на место ЧП наблюдалось открытое горение здание по всей его площади. В тушении огня были задействованы шесть человек личного состава и четыре единицы техники МЧС.
К сожалению, в результате пожара погиб человек. В настоящее время специалисты выясняют причину, по которой произошла трагедия.
Ранее «Наш Город» писал, что главы семи сельских поселений Аромашевского района привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Каждому из них назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.