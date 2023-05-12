В Тюмени на Московском тракте крупная пробка на 6 километров из-за ДТП

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
«Не ехайте сюда», - написал один из пользователей сервиса 2ГИС. Водитель стоит в глухой пробка, но уже на объездной дороге (поворот на Московский тракт).
В вечерний час пик в Тюмени произошло 8 автомобильных аварий. Из-за этого пробки наблюдаются на Мельникайте, Ямской, 50 лет ВЛКСМ.
Вчера «Наш город» сообщал о больших заторах на объездной дороге из-за ремонтных работ. Сегодня проблем на этом участке трассы (у улицы Ямской) не наблюдается.