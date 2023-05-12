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В Тюмени на Московском тракте крупная пробка на 6 километров из-за ДТП

12 мая 2023, 13:42
Фото: 1MI

Огромная пробка возникла на Московском тракте из-за ДТП. Скрин

В областной столице на Московском тракте наблюдается крупная пробка почти в 6 километров. По данным 2ГИС, в районе поселка Москвоский произошло ДТП, затор тянется до Тюмени.
«Не ехайте сюда», - написал один из пользователей сервиса 2ГИС. Водитель стоит в глухой пробка, но уже на объездной дороге (поворот на Московский тракт).

В вечерний час пик в Тюмени произошло 8 автомобильных аварий. Из-за этого пробки наблюдаются на Мельникайте, Ямской, 50 лет ВЛКСМ.

Вчера «Наш город» сообщал о больших заторах на объездной дороге из-за ремонтных работ. Сегодня проблем на этом участке трассы (у улицы Ямской) не наблюдается.

В Тюмени на объездной дороге и улице Запольной большие пробки из-за ДТП и ремонта
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#ГИБДД
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