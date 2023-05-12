В Тюмени на Московском тракте крупная пробка на 6 километров из-за ДТП

Огромная пробка возникла на Московском тракте из-за ДТП. Скрин

В областной столице на Московском тракте наблюдается крупная пробка почти в 6 километров. По данным 2ГИС, в районе поселка Москвоский произошло ДТП, затор тянется до Тюмени.