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В Тюмени изменятся маршруты автобусов № 41 и 84

12 мая 2023, 12:09
Фото: 1MI

В Тюмени из-за велогонки на время изменят маршруты автобусов № 41 и 84

В областной столице 14 мая перекроют движение по автомобильной дороге улицы Лесопарковой. Из-за этого изменятся маршруты автобусов № 41 и 84, сообщает городская администрация.

Здесь состоится велогонка памяти героя Советского Союза М. Мельникайте.  

«Спортивное мероприятие пройдет 14 мая. С 08.00 до 15.30 автобусы пойдут в объезд перекрытого участка. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда», - отметили чиновники администрации Тюмени.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на тюменской дороге «Лада» врезалась в школьный автобус. Водителя автомобиля госпитализировали, но он скончался в больнице.

Скончался водитель Lada, пострадавший утром в ДТП с школьным автобусом
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Водители
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