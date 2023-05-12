В Тюмени изменятся маршруты автобусов № 41 и 84

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Здесь состоится велогонка памяти героя Советского Союза М. Мельникайте.
«Спортивное мероприятие пройдет 14 мая. С 08.00 до 15.30 автобусы пойдут в объезд перекрытого участка. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда», - отметили чиновники администрации Тюмени.
Сегодня «Наш город» сообщал, что на тюменской дороге «Лада» врезалась в школьный автобус. Водителя автомобиля госпитализировали, но он скончался в больнице.