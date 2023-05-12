В Ишиме смог из-за ландшафтного пожара в 4 км от Бутусово. Фото

Ишим затянуло смогом из-за пожара. Фото

Ландшафтный пожар зарегистрирован в 4 км от Бутусово. По данным паблика «Ишим пере Подслушано», дым видно даже в городе. Здесь работают спасатели МЧС и добровольцы.