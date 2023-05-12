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В Ишиме смог из-за ландшафтного пожара в 4 км от Бутусово. Фото

12 мая 2023, 13:23
Фото: Скрин "Ишим пере Подслышано"

Ишим затянуло смогом из-за пожара. Фото

Ландшафтный пожар зарегистрирован в 4 км от Бутусово. По данным паблика «Ишим пере Подслушано», дым видно даже в городе. Здесь работают спасатели МЧС и добровольцы.

На этой неделе здесь уже тушили возгорание, огонь не угрожает населенным пунктам. 

«Пожар видимо ушел на Сорокино, затем Аромашево и вернулся в Ишимский район», - сообщается в паблике «Ишим пере Подслушано».

Ранее «Наш город» сообщал, что за последние сутки в Тюменской области резко сократилось число возгораний. Большая часть пожаров находится на востоке региона. 11 мая общее число термоточек было 1668, теперь 208.

За сутки активность пожаров в Тюменской области резко снизилась. Скрин
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#Пожар#Общество#Тюменцы#Происшествия#МЧС#Погода#Александр Мязин
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