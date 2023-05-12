В Ишиме смог из-за ландшафтного пожара в 4 км от Бутусово. Фото

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
На этой неделе здесь уже тушили возгорание, огонь не угрожает населенным пунктам.
«Пожар видимо ушел на Сорокино, затем Аромашево и вернулся в Ишимский район», - сообщается в паблике «Ишим пере Подслушано».
Ранее «Наш город» сообщал, что за последние сутки в Тюменской области резко сократилось число возгораний. Большая часть пожаров находится на востоке региона. 11 мая общее число термоточек было 1668, теперь 208.