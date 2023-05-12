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Тюменские школьники получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов на ЕГЭ

12 мая 2023, 13:07
Фото: 1MI

Школьники Тюменской области получат 100 тысяч рублей за максимальные оценки по ЕГЭ

По данным видеосюжета «Тюменского времени», в 2022 году было зарегистрировано 52 стобалльных результата на ЕГЭ. Тогда школьникам выплатили по 100 тысяч рублей, эта практика будет продолжена и в 2023 году.

О данном решении стало известно 12 мая на заседании президиума правительства Тюменской области.

Большинство отличников проживают в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Ялуторовске.   

«В 2022 году пять ребят получили наивысший результат сразу по двум предметам», - сообщается в видеосюжете «Тюменского времени».

Ранее «Наш город» сообщал, что на данный момент больше 30 тысяч школьников в Тюменской области готовятся к ЕГЭ и ОГЭ.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#ЕГЭ#Экзамены#Деньги
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