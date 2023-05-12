Тюменские школьники получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов на ЕГЭ

Школьники Тюменской области получат 100 тысяч рублей за максимальные оценки по ЕГЭ

По данным видеосюжета «Тюменского времени», в 2022 году было зарегистрировано 52 стобалльных результата на ЕГЭ. Тогда школьникам выплатили по 100 тысяч рублей, эта практика будет продолжена и в 2023 году.