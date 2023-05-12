Тюменские школьники получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов на ЕГЭ

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
О данном решении стало известно 12 мая на заседании президиума правительства Тюменской области.
Большинство отличников проживают в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Ялуторовске.
«В 2022 году пять ребят получили наивысший результат сразу по двум предметам», - сообщается в видеосюжете «Тюменского времени».
Ранее «Наш город» сообщал, что на данный момент больше 30 тысяч школьников в Тюменской области готовятся к ЕГЭ и ОГЭ.