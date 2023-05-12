Тюменская прокуратура нашла виновников пожаров на территории региона

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В отношении семи глав сельских поселений Аромашевского района возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения должностным лицам назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждому.
В настоящее время нарушения правил пожарной безопасности устранены, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.
Пожары в Аромашевском районе действовали на протяжении всех майских праздников. В настоящее время, согласно сервису «Карта пожаров», в Аромашевском районе зарегистрировано возгорание в районе деревни Новые Юрты и на границе с Вагайским районом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 12 мая действуют 8 лесных пожаров. 2 из них локализованы, в том числе локализован лесной пожар площадью более 4 тысяч гектаров рядом с деревней Речкина.