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Тюменская прокуратура нашла виновников пожаров на территории региона

12 мая 2023, 05:03

В Тюменской области нашли виновных в пожарах

В Тюменской области нашли виновных в пожарах в Аромашевском районе. Согласно проверке прокуратуры, в муниципалитете не были обеспечены первичные меры пожарной безопасности в сельских населенных пунктах.
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Тюмень

В отношении семи глав сельских поселений Аромашевского района возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения должностным лицам назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждому.

В настоящее время нарушения правил пожарной безопасности устранены, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.

Пожары в Аромашевском районе действовали на протяжении всех майских праздников. В настоящее время, согласно сервису «Карта пожаров», в Аромашевском районе зарегистрировано возгорание в районе деревни Новые Юрты и на границе с Вагайским районом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 12 мая действуют 8 лесных пожаров. 2 из них локализованы, в том числе локализован лесной пожар площадью более 4 тысяч гектаров рядом с деревней Речкина.

 

 

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