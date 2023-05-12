Тюменка обратилась за помощью через соцсети из-за рецепта на лекарства для отца

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
МРТ он проходил в больнице Тюмени.
«Плановая операция на 14 июня! Опухоль растет с каждым днём, и выдавливает глаз, нет аппетита», - сообщила Виктория Кучер.
На пост в соцсети отреагировали представители департамента здравоохранения.
«Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения данные пациента (ФИО, дату рождения, контактный номер телефона для связи)», - написали чиновники департамента в паблике «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменские власти внесут еще 152 млн рублей в уставный капитал МСЧ «Нефтяник».