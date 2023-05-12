Тюменка обратилась за помощью через соцсети из-за рецепта на лекарства для отца

Отец тюменки не может получить лекарства для лечения опасного заболевания

В паблике «ЧС Тюмень» жительница Заводоуковска обратилась за помощью из-за развития опухоли у её отца. Менингиома стала быстро расти, а в рецепте на лекарства им отказали.