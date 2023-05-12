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Тюменка обратилась за помощью через соцсети из-за рецепта на лекарства для отца

12 мая 2023, 10:59
Фото: 1MI

Отец тюменки не может получить лекарства для лечения опасного заболевания

В паблике «ЧС Тюмень» жительница Заводоуковска обратилась за помощью из-за развития опухоли у её отца. Менингиома стала быстро расти, а в рецепте на лекарства им отказали.

МРТ он проходил в больнице Тюмени.

«Плановая операция на 14 июня! Опухоль растет с каждым днём, и выдавливает глаз, нет аппетита», - сообщила Виктория Кучер.

На пост в соцсети отреагировали представители департамента здравоохранения.

«Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения данные пациента (ФИО, дату рождения, контактный номер телефона для связи)», - написали чиновники департамента в паблике «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменские власти внесут еще 152 млн рублей в уставный капитал МСЧ «Нефтяник».

Уставный капитал больницы МСЧ «Нефтяник» в Тюмени увеличат сразу на 152 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Лекарства#Больницы#Лечение
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