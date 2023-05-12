Стали известны имена кандидатов на пост губернатора региона

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
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Список кандидатов предварительного голосования сформируют уже сегодня. Источники URA.RU сообщают, что на пост губернатора также будут претендовать два депутата облдумы: Владимир Фомин и Владимир Пушкарев.
По предварительным данным, в Тюмени голосование состоится 19 мая.
Ранее «Наш город» писал, что вчера состоялась встреча Александра Моора с Владимиром Путиным, на которой глава Тюменской области умолчал о лесных пожарах.