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Стали известны имена кандидатов на пост губернатора региона

12 мая 2023, 02:46
Фото: 1MI

Президент РФ запустил процедуру выдвижения кандидатов на пост главы Тюменской области

Президиум политического совета регионального отделения партии «Единая Россия» зарегистрировал Моора в праймериз как кандидата на пост губернатора нашей области на новый срок. Он заручился поддержкой Владимира Путина, сообщает URA.RU.

Список кандидатов предварительного голосования сформируют уже сегодня. Источники URA.RU сообщают, что на пост губернатора также будут претендовать два депутата облдумы: Владимир Фомин и Владимир Пушкарев.

По предварительным данным, в Тюмени голосование состоится 19 мая.

Ранее «Наш город» писал, что вчера состоялась встреча Александра Моора с Владимиром Путиным, на которой глава Тюменской области умолчал о лесных пожарах.

 

 

 

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#Елена Чебоксарова#Владимир Путин#Александр Моор#Голосование#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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