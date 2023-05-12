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Смог над Тюменью рассеялся: качество воздуха улучшилось в 6 раз

12 мая 2023, 03:53
Фото: 1MI

Воздух в Тюмени стал чище почти в 6 раз

Качество атмосферного воздуха в Тюмени начало приходить в норму. По информации сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 68 при норме от 0 до 50.
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Тюмень

Концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 4 раза рекомендуемого значения ВОЗ. Днем ранее индекс качества находился на отметке 184, концентрация частиц PM2.5 превышала нормативные значения в 24,1 раза.

В настоящее время в Тюменской области действуют восемь лесных пожаров. Накануне вечером спасателям удалось локализовать лесной пожар площадью более 4 тысяч гектаров в районе деревни Речкина, который действовал в муниципалитете с 7 мая. По информации главы Тюменского района Светланы Ивановой, населенным пунктам МО огонь не угрожает.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Дым#Смог#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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