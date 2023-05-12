Смог над Тюменью рассеялся: качество воздуха улучшилось в 6 раз

В настоящее время в Тюменской области действуют восемь лесных пожаров. Накануне вечером спасателям удалось локализовать лесной пожар площадью более 4 тысяч гектаров в районе деревни Речкина, который действовал в муниципалитете с 7 мая. По информации главы Тюменского района Светланы Ивановой, населенным пунктам МО огонь не угрожает.