Смог над Тюменью рассеялся: качество воздуха улучшилось в 6 раз

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Published Сегодня, 03:53
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Концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 4 раза рекомендуемого значения ВОЗ. Днем ранее индекс качества находился на отметке 184, концентрация частиц PM2.5 превышала нормативные значения в 24,1 раза.
В настоящее время в Тюменской области действуют восемь лесных пожаров. Накануне вечером спасателям удалось локализовать лесной пожар площадью более 4 тысяч гектаров в районе деревни Речкина, который действовал в муниципалитете с 7 мая. По информации главы Тюменского района Светланы Ивановой, населенным пунктам МО огонь не угрожает.