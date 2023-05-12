Скончался водитель Lada, пострадавший утром в ДТП с школьным автобусом

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, молодой человек, житель Тугулыма (Свердловская область) 2003 года рождения погиб, несмотря на усилия медиков.
В настоящее время по факту аварии организована прокурорская проверка, выясняются причины произошедшей трагедии.
Ранее «Наш Город» писал, что ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля Lada произошло сегодня утром на 311-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. По предварительным данным 62-летний водитель автобуса, развернувшись, не пропустил легковушку. На момент аварии в автобусе находилось более 20 детей. Они не пострадали.