Скончался водитель Lada, пострадавший утром в ДТП с школьным автобусом

Ранее «Наш Город» писал, что ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля Lada произошло сегодня утром на 311-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. По предварительным данным 62-летний водитель автобуса, развернувшись, не пропустил легковушку. На момент аварии в автобусе находилось более 20 детей. Они не пострадали.