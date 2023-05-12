nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Изображение материала

Скончался водитель Lada, пострадавший утром в ДТП с школьным автобусом

12 мая 2023, 10:50
Фото: 1MI

Умер водитель Lada, влетевший в школьный автобус на трассе Тюмень — Екатеринбург

Водитель автомобиля Lada, получивший сегодня утром травмы в дорожно-транспортном происшествии с школьным автобусом, скончался.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, молодой человек, житель Тугулыма (Свердловская область) 2003 года рождения погиб, несмотря на усилия медиков.

В настоящее время по факту аварии организована прокурорская проверка, выясняются причины произошедшей трагедии.

Ранее «Наш Город» писал, что ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля Lada произошло сегодня утром на 311-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. По предварительным данным 62-летний водитель автобуса, развернувшись, не пропустил легковушку. На момент аварии в автобусе находилось более 20 детей. Они не пострадали.

 

Читайте также:
На тюменской трассе школьный автобус с детьми протаранил Lada. Есть пострадавшие«Газель» опрокинулась на бок в ДТП с внедорожником в центре Тюмени. Фото
#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ДТП#Дети#Тюменская область#Видео#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Может ты меня сразу застрелишь»: убийцу младенца приговорили к 20 годам колонии
Сегодня, 08:11
«Экологичное строительство»: как застройщики заботятся о нашем будущем
Сегодня, 09:12
На тюменской трассе школьный автобус с детьми протаранил Lada. Есть пострадавшие
Сегодня, 04:27
Тюменские мусульмане сегодня будут молиться о дожде
Сегодня, 08:16
8 лесных пожаров действуют в Тюменской области
Сегодня, 03:17
Кто виноват в лесных пожарах на территории региона?
Вчера, 07:15