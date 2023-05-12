Сегодня в Тюменской области потушили три лесных пожара

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Два новых природных пожара было зафиксировано за прошедшие сутки. Три лесных пожара на территории 26,2 гектара удалось потушить.
По данным на сегодняшнее утро, в Тюменской области действуют 23 пожара на общей площади 2 476 гектаров. Это более, чем в 2 раза меньше, в сравнении с прошлыми сутками.
К ликвидации огня привлечено свыше 1300 человек и 195 единиц техники, также задействованы 6 вертолётов и самолет с устройствами, сливающими воду.
Ранее «Наш город» писал, что пожар в деревне Речкина, который действовал на протяжении четырёх суток, локализовали сегодня утром.