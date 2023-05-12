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Сегодня в Тюменской области потушили три лесных пожара

12 мая 2023, 07:42
Фото: 1MI

Восемь лесных пожаров действуют в Тюменской области

Восемь лесных пожаров действуют на территории нашего региона на площади 7 551 гектара, два из них локализовали на площади 4 174 гектара. Такие данные приводит информцентр областного правительства на 12 мая.

Два новых природных пожара было зафиксировано за прошедшие сутки. Три лесных пожара на территории 26,2 гектара удалось потушить.

По данным на сегодняшнее утро, в Тюменской области действуют 23 пожара на общей площади 2 476 гектаров. Это более, чем в 2 раза меньше, в сравнении с прошлыми сутками.

К ликвидации огня привлечено свыше 1300 человек и 195 единиц техники, также задействованы 6 вертолётов и самолет с устройствами, сливающими воду.

Ранее «Наш город» писал, что пожар в деревне Речкина, который действовал на протяжении четырёх суток, локализовали сегодня утром.

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