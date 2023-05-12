После того как вы подготовили плитку и план дизайна, настало время укладывать ее. Вот несколько общих советов, которые следует иметь в виду: Начните с центра: Начните с определения центра комнаты и обозначьте его меловой линией. Это поможет вам создать симметричную и сбалансированную планировку. Используйте распорки: Чтобы обеспечить равномерный зазор между плитками, используйте распорки того же размера, что и линии затирки, которые вы планируете использовать. Аккуратно подрезайте плитку: Если вам нужно разрезать плитку, чтобы установить ее в углах или вокруг препятствий, используйте плиткорез или мокрую пилу и надевайте защитную одежду. Проверьте уровень: Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая плитка лежит ровно и ровно по отношению к остальным, и при необходимости подправьте ее.