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Этот универсальный керамический материал является популярным выбором как для внутренних, так и для наружных помещений, благодаря своей способности имитировать натуральный камень, дерево и другие материалы. В Москве вы можете найти широкий ассортимент керамической плитки — от местных производителей до международных брендов, и да сейчас не проблема керамическую плитку купить в Москве. Но как уложить керамогранит, чтобы максимально использовать его эстетические и функциональные качества? Читайте дальше, чтобы получить несколько советов и вдохновение!
Знаете ли вы, что керамогранит был изобретен в Италии в 1960-х годах в ответ на растущий спрос на прочный и универсальный материал для пола? С тех пор он стал популярным выбором архитекторов, дизайнеров интерьеров и домовладельцев во всем мире.
Прежде чем приступить к укладке керамогранита, необходимо спланировать общий дизайн и планировку помещения. Учитывайте такие факторы, как размер и форма помещения, цвет и стиль мебели и аксессуаров, а также количество естественного света и вентиляции. Например, если у вас маленькая комната, лучше выбрать плитку более светлого цвета и уложить ее по диагонали, чтобы создать иллюзию большего пространства. С другой стороны, если у вас большое помещение с открытой планировкой, вы можете поэкспериментировать с более крупной плиткой и более смелыми узорами, чтобы создать ощущение потока и непрерывности.
Керамогранит представлен в широком диапазоне цветов, отделки и размеров, поэтому вы можете выбрать плитку, идеально соответствующую вашему вкусу и потребностям. Некоторые популярные варианты включают: Матовая или полированная отделка: Матовая плитка имеет более естественный и деревенский вид, в то время как полированная плитка более блестящая и элегантная. Эффект камня или дерева: Если вам нравится вид натуральных материалов, но не хочется тратиться на обслуживание и расходы, керамогранит может имитировать фактуру и текстуру камня или дерева. Большие или маленькие размеры: От стандартных плиток размером 30×30 см до очень больших плит — вы можете играть с разными размерами для создания различных эффектов. Помните, что выбор плитки может повлиять на общую атмосферу вашего помещения, поэтому не спешите просматривать и сравнивать различные варианты, прежде чем принять решение.
После того как вы подготовили плитку и план дизайна, настало время укладывать ее. Вот несколько общих советов, которые следует иметь в виду: Начните с центра: Начните с определения центра комнаты и обозначьте его меловой линией. Это поможет вам создать симметричную и сбалансированную планировку. Используйте распорки: Чтобы обеспечить равномерный зазор между плитками, используйте распорки того же размера, что и линии затирки, которые вы планируете использовать. Аккуратно подрезайте плитку: Если вам нужно разрезать плитку, чтобы установить ее в углах или вокруг препятствий, используйте плиткорез или мокрую пилу и надевайте защитную одежду. Проверьте уровень: Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая плитка лежит ровно и ровно по отношению к остальным, и при необходимости подправьте ее.
Знаете ли вы, что самая большая керамогранитная плитка из когда-либо созданных имеет размеры 3,6×1,2 метра и весит более 200 килограммов? Она была создана итальянским производителем плитки в 2019 году и представлена на выставке Cersaie в Болонье.
Если вы ищете вдохновение для раскладки керамогранита, почему бы не обратиться к известным архитектурным достопримечательностям и интерьерам? От красочных мозаик парка Гуэль в Барселоне до минималистичных бетонных полов церкви света Тадао Андо в Осаке — существует множество знаковых примеров того, как плитка может улучшить красоту и функциональность пространства. Вы также можете просмотреть дизайнерские блоги и журналы для поиска более современных идей и тенденций. В заключение следует отметить, что укладка керамогранита может стать увлекательным и полезным процессом, который превратит ваше жилое пространство в стильный и уютный уголок. Планируя планировку, выбирая подходящую плитку и следуя некоторым основным советам по укладке, вы сможете создать индивидуальное и долговечное напольное покрытие, отражающее ваш личный вкус и образ жизни. Источники: Architectural Digest: https://architecturaldigest.com Dezeen
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