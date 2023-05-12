РЭО одобрил включение роботов-сортировщиков в перечень технологического суверенитета

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев напомнил, что импортозамещение в области обращения с ТКО в прошлом году достигло показателя 70%. В РЭО активно работают в этом направлении. Одним из важных шагов стало внесение оборудования для обращения с отходами в перечень ключевых для технологического суверенитета Российской Федерации проектов. Важно также то, что данная мера окажет помощь российским производителям, пишет newstracker.ru.
В свою очередь, директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал про оборудование, внесённое в проект технологического суверенитета в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В нём роботы, сортирующие мусор, с использованием искусственного интеллекта, оборудование для компостирования и утилизации пластика, резины стекла и прочих отходов.
Проекты по оборудованию для сферы обращения с отходами внесены в раздел постановления правительства «Специализированное машиностроение». В постановлении идёт речь о приоритетах госполитики по развитию инвестиционной деятельности и привлечению внебюджетных инвестиций в необходимые для технологического суверенитета страны проекты.