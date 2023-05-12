РЭО одобрил включение роботов-сортировщиков в перечень технологического суверенитета

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев напомнил, что импортозамещение в области обращения с ТКО в прошлом году достигло показателя 70%. В РЭО активно работают в этом направлении. Одним из важных шагов стало внесение оборудования для обращения с отходами в перечень ключевых для технологического суверенитета Российской Федерации проектов. Важно также то, что данная мера окажет помощь российским производителям, пишет newstracker.ru.