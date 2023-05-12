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РЭО одобрил включение роботов-сортировщиков в перечень технологического суверенитета

12 мая 2023, 12:08
Фото: 1MI
По инициативе РЭО производство сепараторов для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), а также оборудования для линий компостирования и утилизации вторсырья внесено в перечень приоритетных направлений проектов технологического суверенитета.

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев напомнил, что импортозамещение в области обращения с ТКО в прошлом году достигло показателя 70%. В РЭО активно работают в этом направлении. Одним из важных шагов стало внесение оборудования для обращения с отходами в перечень ключевых для технологического суверенитета Российской Федерации проектов. Важно также то, что данная мера окажет помощь российским производителям, пишет newstracker.ru.

В свою очередь, директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал про оборудование, внесённое в проект технологического суверенитета в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В нём роботы, сортирующие мусор, с использованием искусственного интеллекта, оборудование для компостирования и утилизации пластика, резины стекла и прочих отходов.

Проекты по оборудованию для сферы обращения с отходами внесены в раздел постановления правительства «Специализированное машиностроение». В постановлении идёт речь о приоритетах госполитики по развитию  инвестиционной деятельности и привлечению внебюджетных инвестиций в необходимые для технологического суверенитета страны проекты.

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