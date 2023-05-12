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Природный пожар бушует в 10 километрах от села в Викуловском районе

12 мая 2023, 15:13
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Природный пожар бушует в 10 километрах от тюменского села Боково

В десяти километрах от села Боково Викуловского района бушует ландшафтный пожар. В настоящее время к тушению огня привлечены сотрудники МЧС, подразделений Тюменской авиабазы Викуловского и Сорокинского районов.
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Тюмень

Из Ишима экстренно направлена аэромобильная группа Волжского спасательного центра МЧС.

По словам главы Викуловского района Андрея Лотова, из-за погодных условий ситуация в муниципалитете остается крайне напряженной.

По данным сервиса «Карта пожаров», к этому часу в Тюменской области термоточки зафиксированы в Аромашевском, Викуловском, Вагайском, Нижнетавдинском, Ишимском, Тюменском, Сорокинском и других районах юга региона. Превышение концентрации ПДК в настоящее время в Тюмени — 2,6 раза. Индекс качества атмосферного воздуха находится на отметке 53 при норме от 0 до 50.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области продлен режим ЧС до 3 июня 2023 года. Запрещены посещение лесов, разведение открытого огня, сжигание сухостоя.

 

 

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