Природный пожар бушует в 10 километрах от села в Викуловском районе

По данным сервиса «Карта пожаров», к этому часу в Тюменской области термоточки зафиксированы в Аромашевском, Викуловском, Вагайском, Нижнетавдинском, Ишимском, Тюменском, Сорокинском и других районах юга региона. Превышение концентрации ПДК в настоящее время в Тюмени — 2,6 раза. Индекс качества атмосферного воздуха находится на отметке 53 при норме от 0 до 50.