Природный пожар бушует в 10 километрах от села в Викуловском районе

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Из Ишима экстренно направлена аэромобильная группа Волжского спасательного центра МЧС.
По словам главы Викуловского района Андрея Лотова, из-за погодных условий ситуация в муниципалитете остается крайне напряженной.
По данным сервиса «Карта пожаров», к этому часу в Тюменской области термоточки зафиксированы в Аромашевском, Викуловском, Вагайском, Нижнетавдинском, Ишимском, Тюменском, Сорокинском и других районах юга региона. Превышение концентрации ПДК в настоящее время в Тюмени — 2,6 раза. Индекс качества атмосферного воздуха находится на отметке 53 при норме от 0 до 50.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области продлен режим ЧС до 3 июня 2023 года. Запрещены посещение лесов, разведение открытого огня, сжигание сухостоя.