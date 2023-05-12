Первый дом Авторского квартала Машаров торжественно открылся

Авторский квартал Машаров — новая локация в самом центре Тюмени, который располагается в квадрате улиц Республики / Профсоюзная / Советская / М. Горького. Украшением и гордостью квартала станет пешеходный бульвар, который расположится параллельно ул. Профсоюзной. Уже летом 2023 года его часть будет доступна всем жителям города. Следующим этапом развития территории станет работа новой торговой галереи на первом этаже дома по ул. Машарова, 2. Сейчас туда заезжают первые арендаторы. А команда Сибинтел-Холдинга продолжает трансформировать облик центра.