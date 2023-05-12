Первый дом Авторского квартала Машаров торжественно открылся

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
На открытии квартала Юлия Олейник, коммерческий директор Авторского квартала Машаров, напомнила собравшимся, что проект реализуется на площадке с богатым историческим прошлым. Когда-то здесь располагалось первое в Тюмени чугунно-литейное производство купца и промышленника Николая Машарова.
Мы постарались сохранить и отразить историю места в современной интерпретации. Так, в логотипе Авторского квартала переосмыслено клеймо чугунолитейного завода — буква «М». Во внешнем облике квартала консервативные спокойные оттенки и природные мотивы перекликаются с индустриальной стилистикой большого города. Фасады зданий отсылают к дизайну промышленных строений прошлого века: мы используем искусственно состаренный кирпич и кортен-металл в декоре, — рассказала Юлия Олейник.
Юлия Геннадиевна выразила признательность команде, которая работала и продолжает работать над проектом — от создания концепции до передачи ключей. Она поблагодарила клиентов за доверие и поддержку.
Большое спасибо что выбрали нас как застройщика, мы очень признательны за вашу поддержку и надеемся, что мы полностью оправдаем ваши ожидания — подчеркнула коммерческий директор Авторского квартала Машаров.
Резиденты первого дома авторского квартала не скрывали удовольствия и нетерпения.
Хочется уже увидеть нашу квартиру. Нас привлекла именно локация, ведь в самом центре города практически нет такого нового современного жилья, — призналась Евгения, одна из первых жительниц дома.
Она с мужем купила в первом доме квартиру формата «1+» с инвестиционной целью.
Другая супружеская пара, Ирина и Михаил, приобрела двухкомнатную квартиру для собственного проживания, поскольку работают буквально напротив квартала. Приняв ключи, они начнут дизайнерский ремонт и надеются к осени уже заехать.
По информации от застройщика, все 233 квартиры первого дома в авторском квартале Машаров реализованы, причем за 4 месяца до сдачи дома в эксплуатацию. Это говорит о высоком интересе жителей тюменского региона к проекту и о его востребованности.
Устойчивый спрос на квартиры есть и на 2 последующих дома проекта (улица Машарова, 4 и 8). Они сейчас активно возводятся. Все дома квартала уникальны и неповторимы по архитектурному облику и планировочным решениям.
Вместе с командой застройщика на церемонии открытия и передачи ключей присутствовали и представители сервисной компании «Квартал Уюта». Именно эта команда совместно с застройщиком будет обеспечивать комфорт жителей квартала и решать вопросы управления.
Авторский квартал Машаров — новая локация в самом центре Тюмени, который располагается в квадрате улиц Республики / Профсоюзная / Советская / М. Горького. Украшением и гордостью квартала станет пешеходный бульвар, который расположится параллельно ул. Профсоюзной. Уже летом 2023 года его часть будет доступна всем жителям города. Следующим этапом развития территории станет работа новой торговой галереи на первом этаже дома по ул. Машарова, 2. Сейчас туда заезжают первые арендаторы. А команда Сибинтел-Холдинга продолжает трансформировать облик центра.