Около 4 500 тюменских семей получили пособие при рождении ребенка

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года больше 100 тюменцев вышли на пенсию досрочно. Это произошло в связи с длительным стажем работы. Досрочная пенсия назначается с учётом периодов, в которые входит трудовая деятельность на территории РФ и бывших союзных республики СССР до распада советского государства, получение пособия по обязательному соцстрахованию при временной нетрудостопособности.