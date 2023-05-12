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Около 4 500 тюменских семей получили пособие при рождении ребенка

12 мая 2023, 12:33
Фото: 1MI

С начала года более 4 500 тюменцев получили пособие при рождении ребенка

С начала года в Тюменской области более 4 500 семей получили единовременное пособие на рождение ребёнка. По данным Социального фонда РФ, на эти цели выделено 115 млн рублей.
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С 1 февраля 2023 года размер выплаты составляет 26 345 рублей. На территориях, где применяются районные коэффициенты, пособие выплачивается с увеличением. В Уватском районе — 34 363,55 рублей.

Если в семье родилось два ребёнка, пособие выплачивается на каждого. Единовременное пособие могут получить все семьи, независимо от уровня дохода. В течение 10 дней пособие могут получить граждане работающие в организациях, выплаты осуществляются автоматически. Неработающему родителю нужно подать заявление на портале госусгуг или в МФЦ. Выплата также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.

Стоит отметить, что в 2023 году размер регионального маткапитала в Тюмени и в Тюменской области составляет 150 тысяч рублей. На второго малыша выплаты не предусмотрены. Для получения регионального материнского капитала в Тюмени необходимо подать соответствующее заявление, обратившись в МФЦ. Эти деньги можно потратить на строительство жилья, ремонт квартиры, газификацию, получение медицинских услуг. Предусмотрена регулярная выплата— 5 000 рублей ежемесячно.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года больше 100 тюменцев вышли на пенсию досрочно. Это произошло в связи с длительным стажем работы. Досрочная пенсия назначается с учётом  периодов, в которые входит трудовая деятельность на территории РФ и бывших союзных республики СССР до распада советского государства, получение пособия по обязательному соцстрахованию при временной нетрудостопособности.

Выплата регионального материнского капитала в Тюмени в 2023 году
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#Дети#Общество#Тюменцы#Деньги#Работа#Пенсионный фонд#Александр Мязин
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