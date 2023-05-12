Официально: пожар в тюменской деревне Речкина локализован

По словам главы Тюменского района Светланы Ивановой, в настоящее время открытого горения нет, как нет и угрозы населенным пунктам Каменского МО. По данным на вечер 11 мая, в Тюменском районе продолжает действовать один лесной и три ландшафтных пожара в районе деревень Янтык, Чаплык и села Муллаши.