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Официально: пожар в тюменской деревне Речкина локализован

12 мая 2023, 03:31

Спасатели отбили тюменскую деревню Речкина от огня

Лесной пожар в районе деревни Речкина Тюменского района локализован. Он действовал на протяжении четырех суток — с 7 мая. Общая площадь пожара составила более 4 тысяч гектаров.
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Тюмень

По словам главы Тюменского района Светланы Ивановой, в настоящее время открытого горения нет, как нет и угрозы населенным пунктам Каменского МО. По данным на вечер 11 мая, в Тюменском районе продолжает действовать один лесной и три ландшафтных пожара в районе деревень Янтык, Чаплык и села Муллаши.

Борьбу с огнем ведут в том числе спасатели из других регионов России — Ямала и Карелии. Огнеборцы из Республики Коми, ранее принимавшие учачстие в тушении огня в районе деревни Криводанова, в настоящее врея направлены в Вагайский район.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 12 мая действуют 8 лесных пожаров. За последние сутки в регионе ликвидировано три лесных пожара.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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