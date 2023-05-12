Официально: пожар в тюменской деревне Речкина локализован

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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По словам главы Тюменского района Светланы Ивановой, в настоящее время открытого горения нет, как нет и угрозы населенным пунктам Каменского МО. По данным на вечер 11 мая, в Тюменском районе продолжает действовать один лесной и три ландшафтных пожара в районе деревень Янтык, Чаплык и села Муллаши.
Борьбу с огнем ведут в том числе спасатели из других регионов России — Ямала и Карелии. Огнеборцы из Республики Коми, ранее принимавшие учачстие в тушении огня в районе деревни Криводанова, в настоящее врея направлены в Вагайский район.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 12 мая действуют 8 лесных пожаров. За последние сутки в регионе ликвидировано три лесных пожара.