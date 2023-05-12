На тюменской трассе школьный автобус с детьми протаранил Lada. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:41
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, 62-летний водитель автобуса, разворачиваясь, нарушил правила очередности проезда и врезался в автомобиль Lada.
В момент аварии в автобусе находились 24 ребенка. Все они были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. Водителя отечественной легковушки с травмами доставили в больницу. В настоящее время его личность устанавливается.
На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Движение на федеральной трассе осуществляется в штатном режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени растет число аварий с участием детей. За четыре месяца 2023 года в областной столице произошло более 100 ДТП, один ребенок погиб.