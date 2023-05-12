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На тюменской трассе школьный автобус с детьми протаранил Lada. Есть пострадавшие

12 мая 2023, 04:27
Фото: ГИБДД

Под Тюменью школьный автобус с 24 детьми попал в ДТП

Школьный автобус с детьми попал сегодня в аварию на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 311-м километре автодороги.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, 62-летний водитель автобуса, разворачиваясь, нарушил правила очередности проезда и врезался в автомобиль Lada.

В момент аварии в автобусе находились 24 ребенка. Все они были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. Водителя отечественной легковушки с травмами доставили в больницу. В настоящее время его личность устанавливается.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Движение на федеральной трассе осуществляется в штатном режиме.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени растет число аварий с участием детей. За четыре месяца 2023 года в областной столице произошло более 100 ДТП, один ребенок погиб.

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