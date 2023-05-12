На парковку у Драмтеатра потратят более 9,5 млн рублей. Она будет платной

Ранее «Наш Город» речь об организации платного режима работы на подземной паркинге велась еще в январе 2023 года, после появления многочисленных жалоб от тюменцев о брошенных на паркинге машинах. В апреле стало известно, что «Тюменьгортранс» приступил к разработке документации для проведения аукциона для организации платного режима работы.