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На парковку у Драмтеатра потратят более 9,5 млн рублей. Она будет платной

12 мая 2023, 07:44
Фото: 1MI

Перевод подземной парковки в центре Тюмени на платный режим обойдется 9,5 млн руб

Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется монтажом необходимого оборудования для организации платного паркинга на месте подземной парковки у Драмтеатра.
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Тюмень

Закупка стоимостью 9 миллионов 589 тысяч рублей размещена на портале Госзакупки. В документации указано, что поставка и монтаж оборудования на многоуровневый подземный паркинг на улице Республики, 129/3, должны быть выполнены в срок до 1 ноября 2023 года.

Подрядчик должен оборудовать парковку тремя кассами приема безналичных платежей, тремя шлагбаумами, въездной стойкой и двумя выездными стойками, тремя камерами распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств. Также должны быть оборудованы индукционная петля, сервер управления паркингом.

Ранее «Наш Город» речь об организации платного режима работы на подземной паркинге велась еще в январе 2023 года, после появления многочисленных жалоб от тюменцев о брошенных на паркинге машинах. В апреле стало известно, что «Тюменьгортранс» приступил к разработке документации для проведения аукциона для организации платного режима работы.

Подземная парковка на 289 машиномест в районе тюменского Драмтеатра была построена в 2018 года. Изначально власти планировали бесплатный режим работы только на тестовом этапе. Но в итоге в платный режим ее так и не перевели.

 

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