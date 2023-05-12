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Мать школьника, обвиняемого в подготовке теракта, обжаловала решение суда

12 мая 2023, 09:23
Фото: 1MI

Мать юного тоболяка обжаловала его пребывание в психоневрологическом интернате

Мать школьника, который пытался поджечь здание военкомата в Тобольске, обжаловала решение суда. Об этом сообщили в пресс-службе объединённой судебной системы региона.

Апелляционную жалобу направили в Тюменский областной суд.

Подросток с 28 апреля находится в психоневрологическом интернате. До этого он пребывал под стражей, потом был переведён под домашний арест, однако в ходе предварительного расследования врачи установили, что ребёнок нуждается в специальной медпомощи.

Напомним, ранее «Наш город» писал, что юный тоболяк обвиняется в подготовке теракта по статье УК РФ.

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#Елена Чебоксарова#Общество#Происшествия#Теракт#СВО#Тобольск#Суд#Дети#Новости тюмени#Тюменцы
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