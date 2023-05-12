Мать школьника, обвиняемого в подготовке теракта, обжаловала решение суда

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Апелляционную жалобу направили в Тюменский областной суд.
Подросток с 28 апреля находится в психоневрологическом интернате. До этого он пребывал под стражей, потом был переведён под домашний арест, однако в ходе предварительного расследования врачи установили, что ребёнок нуждается в специальной медпомощи.
Напомним, ранее «Наш город» писал, что юный тоболяк обвиняется в подготовке теракта по статье УК РФ.