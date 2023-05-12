nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Изображение материала

Когда в Тюмени построят студенческий кампус

12 мая 2023, 06:01
Фото: kremlin.ru

Губернатор Моор рассказал Путину о планах строительства студенческого кампуса

Проект строительства студенческого кампуса мирового уровня в Тюмени обсудил губернатор Тюменской области Алксандр Моор на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Сюжет
Тюмень

По словам Александра Моора, построить кампус в областной столице планируют в течение ближайших пяти лет.

«В ближайшие пять лет — проект для нас принципиальный. Мы проект реализуем. Создадим современное образовательное пространство — и для проживания, и для обучения, и для занятий наукой», — подчеркнул губернатор.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошли в число 25 регионов России, где будут построены студенческие кампусы мирового уровня. Изначально объект планировали разместить в Заречной части Тюмени. В связи с чем там была запланирована реализация проекта комплексного развития территорий.

В конце октября 2022 года губернатор Александр Моор сообщил о том, что строительство университетского кампуса переносится из-за изменений в региональном бюджете. Информации о том, где будет построен кампус на данный момент нет.

Известно, что основой кампуса станут четыре общежития для студентов вузов и преподавателей. В них смогут проживать более пяти тысяч человек. На территории площадью более 169 тысяч квадратных метров разместятся научно-лабораторный корпус, конгресс-центр, спорткомплекс, гостиницы.

Читайте также:
Изображение материала В Тюмени Моор и Фальков обсудили будущий межвузовский кампусСтроительство университетского кампуса в Тюмени переносят из-за изменений в бюджетеЗдание нового университетского кампуса ТюмГУ построят в Тюмени
#Общество#Новости тюмени#Кампус#Тюменцы#Тюмень#Строительство#Студенты#Тюменская область#Александр Моор#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Смог над Тюменью рассеялся: качество воздуха улучшилось в 6 раз
Сегодня, 03:53
Книги, нижнее белье, посуда — чем делятся тюменцы друг с другом
Вчера, 07:58
На тюменской трассе школьный автобус с детьми протаранил Lada. Есть пострадавшие
Сегодня, 04:27
Тюменская прокуратура нашла виновников пожаров на территории региона
Сегодня, 05:03
8 лесных пожаров действуют в Тюменской области
Сегодня, 03:17
Кто виноват в лесных пожарах на территории региона?
Вчера, 07:15