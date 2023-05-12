Когда в Тюмени построят студенческий кампус

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
По словам Александра Моора, построить кампус в областной столице планируют в течение ближайших пяти лет.
«В ближайшие пять лет — проект для нас принципиальный. Мы проект реализуем. Создадим современное образовательное пространство — и для проживания, и для обучения, и для занятий наукой», — подчеркнул губернатор.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошли в число 25 регионов России, где будут построены студенческие кампусы мирового уровня. Изначально объект планировали разместить в Заречной части Тюмени. В связи с чем там была запланирована реализация проекта комплексного развития территорий.
В конце октября 2022 года губернатор Александр Моор сообщил о том, что строительство университетского кампуса переносится из-за изменений в региональном бюджете. Информации о том, где будет построен кампус на данный момент нет.
Известно, что основой кампуса станут четыре общежития для студентов вузов и преподавателей. В них смогут проживать более пяти тысяч человек. На территории площадью более 169 тысяч квадратных метров разместятся научно-лабораторный корпус, конгресс-центр, спорткомплекс, гостиницы.