Губернатор Ямала возглавил рабочую группу оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Он соберет порядка 20 тысяч человек от 14 до 35 лет из РФ, стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии, Европы и Америки. Для младшей категории участников от 14 до 17 лет разработают детскую программу совместно с «Движением первых».