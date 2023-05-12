Губернатор Ямала возглавил рабочую группу оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году. В нем приняли участие: заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
На встрече утвердили даты, количество участников и волонтеров, которые приедут на фестиваль в сочинский «Сириус». Ямал представят 150 человек. Квота для региона была увеличена по просьбе департамента молодежной политики Ямало-Ненецкого автономного округа. В организации мероприятия задействуют 30 ямальских волонтеров, сообщает пресс-служба окружного правительства.
Дмитрий Артюхов возглавил рабочую группу. Она займется разработкой программы для 26 регионов России. В каждой утвердят маршруты для иностранных участников, составят информационное сопровождение, а также выпустят брендированную продукцию для основных площадок.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Он соберет порядка 20 тысяч человек от 14 до 35 лет из РФ, стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии, Европы и Америки. Для младшей категории участников от 14 до 17 лет разработают детскую программу совместно с «Движением первых».
После окончания фестиваля планируется провести региональную программу. Так, с 10 по 17 марта пройдет пять тематических маршрутов по 26 городам России.