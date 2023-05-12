nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Изображение материала

Губернатор Ямала возглавил рабочую группу оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи

12 мая 2023, 04:20
Фото: правительства ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в первом заседании по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи. ВФМ пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года.

В Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году. В нем приняли участие: заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

На встрече утвердили даты, количество участников и волонтеров, которые приедут на фестиваль в сочинский «Сириус». Ямал представят 150 человек.  Квота для региона была увеличена по просьбе департамента молодежной политики Ямало-Ненецкого автономного округа. В организации мероприятия задействуют 30 ямальских волонтеров, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Дмитрий Артюхов возглавил рабочую группу. Она займется разработкой программы для 26 регионов России. В каждой утвердят маршруты для иностранных участников, составят информационное сопровождение, а также выпустят брендированную продукцию для основных площадок.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Он соберет порядка 20 тысяч человек от 14 до 35 лет из РФ, стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии, Европы и Америки. Для младшей категории участников от 14 до 17 лет разработают детскую программу совместно с «Движением первых».

После окончания фестиваля планируется провести региональную программу. Так, с 10 по 17 марта пройдет пять тематических маршрутов по 26 городам России.

#Анастасия Стрежнева#Тюменская область#Общество#Фестиваль#Молодежь#Дмитрий Артюхов
Подпишитесь
Кто виноват в лесных пожарах на территории региона?
Вчера, 07:15
Книги, нижнее белье, посуда — чем делятся тюменцы друг с другом
Вчера, 07:58
Официально: пожар в тюменской деревне Речкина локализован
Сегодня, 03:31
Смог над Тюменью рассеялся: качество воздуха улучшилось в 6 раз
Сегодня, 03:53
8 лесных пожаров действуют на территории Тюменской области
Сегодня, 03:17
Тюменцам рассказали о возможности купить новостройку без кредитов и переплат
Вчера, 06:30