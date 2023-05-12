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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин позвал Сергея Шойгу в Бахмут. Скрин

12 мая 2023, 11:24
Фото: 1MI

Евгений Пригожин отправил «повестку» Сергею Шойгу из-за ситуации в Бахмуте. Скрин

По данным тг-канала «Новых Известий», глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отправил «повестку» Сергею Шойгу. Она подписана 11 мая.

Обращение главы военной компании к министру обороны РФ было опубликовано 12 мая.

«В настоящее время подразделения «ЧВК «Вагнер» контролируют более 95% населённого пункта Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения. Учитывая сложную ситуацию и ваш многолетний опыт боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», - написал 11 мая министру обороны РФ глава ЧВК «Вагнер».

В феврале «Наш город» сообщал, что Евгений Пригожин обвинил экс-мэра Тюмени в бюрократии. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на это заявление, что - «беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику».

«Беспредел». Глава ЧВК обвинил экс-мэра Тюмени в бюрократии
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#Общество#Военные#Военный призыв#Политика#Внешняя политика
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