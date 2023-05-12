Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин позвал Сергея Шойгу в Бахмут. Скрин

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Обращение главы военной компании к министру обороны РФ было опубликовано 12 мая.
«В настоящее время подразделения «ЧВК «Вагнер» контролируют более 95% населённого пункта Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения. Учитывая сложную ситуацию и ваш многолетний опыт боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», - написал 11 мая министру обороны РФ глава ЧВК «Вагнер».
В феврале «Наш город» сообщал, что Евгений Пригожин обвинил экс-мэра Тюмени в бюрократии. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на это заявление, что - «беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику».