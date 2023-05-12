Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин позвал Сергея Шойгу в Бахмут. Скрин

В феврале «Наш город» сообщал, что Евгений Пригожин обвинил экс-мэра Тюмени в бюрократии. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на это заявление, что - «беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику».