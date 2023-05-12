«Экологичное строительство»: как застройщики заботятся о нашем будущем

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Важно понимать, что возведение любого объекта требует не только добычи серьезных сырьевых ресурсов, но и их обработки. В процессе производства и использования неэкологичных материалов в огромных объемах выделяются загрязняющие вещества — пыль, сажа, газы. Когда экологическая обстановка накаляется все сильнее, девелопер должен заранее подумать: создание проекта без учета требований охраны природы может привести к массовым выбросам в атмосферу и загрязнению грунтовых вод.
В Тюмени к вопросу экологичности своих работ серьезно подходит компания «Партнер». Застройщик называет себя экодевелопером, причем абсолютно логично. В концепции компании изначально заложена философия безопасного взаимодействия человека и природы. Например, в жилом комплексе «Ритмы» используют новейшие технологии «зеленого строительства», которые позволяют сохранить природу в ее истинном виде и минимизировать негативные последствия для окружающей среды.
Силикатный блок «Поревит» — главный строительный материал проекта «Ритмы». Сегодня он является одним из самых экологичных. При производстве таких блоков используются только природные компоненты — песок, известь и вода. Радиоактивность этих составляющих в разы меньше аналогов. Это значит, что дома, построенные из «Поревита» не только значительно уменьшают вред для окружающей среды, но и позволяют комфортно жить в комплексе, без вреда для человека.
Основная функция этого приточного вентиляционного клапана, который использует застройщик, — подача свежего воздуха. КИВы незаменимы для снижения концентрации углекислого газа, так как его высокий уровень негативно сказывается на здоровье человека: может вызвать сонливость, быструю утомляемость, головные боли, ухудшение настроения и иммунитета.
Также КИВы помогают нормализовать влажность воздуха и обеспечить его циркуляцию в помещении. Не будем забывать, в слишком влажной среде быстро развивается плесень, споры которой могут спровоцировать астму. Эти же клапаны инфильтрации помогают воздухообмену быть наиболее эффективным, избавляя жильцов от неприятных запахов и загрязнений.
«Партнер» давно сделал КИВы обязательной составляющей структуры зданий, ведь оптимальный воздухообмен в жилом комплексе гарантирует здоровый микроклимат в каждом доме. В жилом комплексе «Ритмы» клапаны инфильтрации есть во всех квартирах, во всех комнатах.
Это еще одна отправная точка экологичного строительства компании «Партнер». Хотя «Ритмы» возводят в пяти минутах езды от Тюмени, место отличается яркими показателями загородной жизни.
Расположение у села Ембаево на границе с настоящим лесом с речкой неподалеку удивляет природным обрамлением, дарит уединение, колорит природного ландшафта и чистый воздух.
Тему природы «Партнер» продолжает в оформлении зданий и придомовых территориях жилого комплекса «Ритмы». Деревянные элементы и природные оттенки на фасадах создают незримую связь с окружающим «зеленым» миром, что благоприятно влияет на комфорт и эмоциональное состояние жителей.
В жилом комплексе «Ритмы» компания использует только качественную отделку. Поскольку квартиры здесь сдаются с полностью готовым ремонтом, будущие жители могут не сомневаться — чистовой вариант помещения выполнен из безопасных материалов. МАФы во дворах только от проверенных поставщиков — «Партнер» сотрудничают исключительно с сертифицированными предприятиями, которые уже зарекомендовали себя на рынке.
Узнать больше о новом проекте можно на сайте partner-eco.ru или в отделах продаж:
Тюмень, ул. Федюнинского, 28 и Бульварная, 11
+7 (3452) 55-00-00.
Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО «СЗ „ЭКО-ГОРОД“. Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. Проекты реализуется в соответствии с ФЗ № 214 „О долевом строительстве“. Информация предоставлена АО „СЗ „Партнер-Строй“, входит в Холдинг „Партнер“.
Реклама. АО «СЗ „Партнер-Строй“». В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».