«Экологичное строительство»: как застройщики заботятся о нашем будущем

Силикатный блок «Поревит» — главный строительный материал проекта «Ритмы». Сегодня он является одним из самых экологичных. При производстве таких блоков используются только природные компоненты — песок, известь и вода. Радиоактивность этих составляющих в разы меньше аналогов. Это значит, что дома, построенные из «Поревита» не только значительно уменьшают вред для окружающей среды, но и позволяют комфортно жить в комплексе, без вреда для человека.