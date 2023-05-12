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Долгожданные дожди ожидают в Тюмени только к концу следующей недели

12 мая 2023, 17:21
Фото: 1MI

Дожди придут в Тюмень только на следующей неделе

Дожди прогнозируют в Тюмени только к концу следующей недели. В Ишиме 21 мая возможна гроза, сообщает Гисметео.

Осадки ожидаются ближе к четвергу 18 мая, скорость южного ветра составит 4-8 метров в секунду. В пятницу погода в городе будет пасмурной, пройдет небольшой дождь. При этом погода всю неделю будет сухой и ветреной, влажность воздуха около 30%.

Серьёзные пожары сейчас около Ишима, тут дожди пройдут 20 мая. В воскресенье возможна гроза.

На следующей неделе синоптики ждут в Тюменской области потепление до + 18 +20 градусов. Северный ветер изменит направление на восток. Ранее «Наш город» сообщал, что в четверг в Тюмени ожидался небольшой дождь, но осадков не было.

Долгожданный дождь ожидается в Тюмени 11 мая
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода
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