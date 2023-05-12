Долгожданные дожди ожидают в Тюмени только к концу следующей недели

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Осадки ожидаются ближе к четвергу 18 мая, скорость южного ветра составит 4-8 метров в секунду. В пятницу погода в городе будет пасмурной, пройдет небольшой дождь. При этом погода всю неделю будет сухой и ветреной, влажность воздуха около 30%.
Серьёзные пожары сейчас около Ишима, тут дожди пройдут 20 мая. В воскресенье возможна гроза.
На следующей неделе синоптики ждут в Тюменской области потепление до + 18 +20 градусов. Северный ветер изменит направление на восток. Ранее «Наш город» сообщал, что в четверг в Тюмени ожидался небольшой дождь, но осадков не было.