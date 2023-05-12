Долгожданные дожди ожидают в Тюмени только к концу следующей недели

Осадки ожидаются ближе к четвергу 18 мая, скорость южного ветра составит 4-8 метров в секунду. В пятницу погода в городе будет пасмурной, пройдет небольшой дождь. При этом погода всю неделю будет сухой и ветреной, влажность воздуха около 30%.