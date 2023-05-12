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Decathlon продает пять своих магазинов в России, но расширяет пул недвижимости

12 мая 2023, 09:10
Французская сеть спортивных товаров Decathlon нашла покупателя на пять своих магазинов в России.

Как сообщают «Известия», представители Минпромторга подтвердили получение заявки на продажу нескольких точек Decathlon в регионах, которые уже были одобрены правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. По словам источника, знакомого с ситуацией, это пять объектов.

Одновременно с этим компания продолжает расширять свой пул недвижимости в России. В 2022 году Decathlon приобрела две площадки в крупных городах. Ранее компания остановила поставки товаров в РФ и закрыла свои магазины, однако продолжает находиться на рынке недвижимости.

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