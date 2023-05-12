Decathlon продает пять своих магазинов в России, но расширяет пул недвижимости

Как сообщают «Известия», представители Минпромторга подтвердили получение заявки на продажу нескольких точек Decathlon в регионах, которые уже были одобрены правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. По словам источника, знакомого с ситуацией, это пять объектов.