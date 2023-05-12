8 лесных пожаров действуют на территории Тюменской области

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Согласно сервису «Карта Пожаров», возгорания зарегистрированы в Вагайском, Викуловском, Сорокинском, Ишимском, Тюменском, Ялуторовском районах. По информации департамента лесного комплекса, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано два новых лесных пожара, ликвидировано три общей площадью 26,2 гектаров.
По погодным условиям на 12 и 13 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности. Сегодня на территории юга Тюменской области ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный, восточный со скоростью 5-10 м/с, температура ночью +1…+4, днем +11…+16.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменской области действовали 11 ландшафтных пожаров площадью 1,39 тысяч гектаров и 8 лесных пожаров на площади 4,3 тысячи гектаров.