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8 лесных пожаров действуют на территории Тюменской области

12 мая 2023, 03:17
Фото: 1MI

В Тюменской области действуют 8 лесных пожаров

Восемь лесных пожаров, в том числе два локализованных, продолжают действовать на территории Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Согласно сервису «Карта Пожаров», возгорания зарегистрированы в Вагайском, Викуловском, Сорокинском, Ишимском, Тюменском, Ялуторовском районах. По информации департамента лесного комплекса, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано два новых лесных пожара, ликвидировано три общей площадью 26,2 гектаров.

По погодным условиям на 12 и 13 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности. Сегодня на территории юга Тюменской области ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный, восточный со скоростью 5-10 м/с, температура ночью +1…+4, днем +11…+16.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменской области действовали 11 ландшафтных пожаров площадью 1,39 тысяч гектаров и 8 лесных пожаров на площади 4,3 тысячи гектаров.

 

 

 

 

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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