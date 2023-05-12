8 лесных пожаров действуют на территории Тюменской области

По погодным условиям на 12 и 13 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности. Сегодня на территории юга Тюменской области ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный, восточный со скоростью 5-10 м/с, температура ночью +1…+4, днем +11…+16.