Жителям Тюменской области рассказали про все варианты прикрепления к поликлинике

Posted 11 мая 13:44
Published 11 мая 13:44
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Обязательное медицинское страхование дает право на бесплатную медицинскую помощь. Чтобы этим воспользоваться, гражданину нужно оформить прикрепление к поликлинике. Проще всего это сделать в личном кабинете на портале госуслуг.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо выбрать услугу «Прикрепиться к поликлинике», проверить данные паспорта и медицинского полиса, а также указать адрес постоянной или временной регистрации, фактического проживания. После этого нужно нажать кнопку «Отправить заявление». Уведомление о прикреплении придет в течение 6 рабочих дней в личный кабинет.
Выбрать поликлинику для прикрепления возможно не только себе, но и своему ребенку: подать заявление на госуслугах может один из родителей ребёнка. Порядок действий тот же самый, за исключением выбора ребенка на этапе подачи заявления и проверки данных о нем.
Помимо первичного прикрепления к поликлинике возможна ее смена, если:
изменилось место жительства или пребывания;
прекращена деятельность медорганизации;
так захотел гражданин (по желанию это можно сделать один раз в год).
Такая услуга, как «Прикрепление к поликлинике», позволяет получить бесплатную квалифицированную медпомощь, проконсультироваться у узких специалистов, оформить больничный, пройти диспансеризацию, получить справки и выписки, которые подтверждают инвалидность и т. д.
Услуга по прикреплению к поликлинике через госуслуги набирает популярность среди тюменцев. Так, с начала 2023 года услуга была оказана более 2400 раз, в то время как за аналогичный период прошлого года услугой по онлайн прикреплению к поликлинике воспользовались только 300 раз.