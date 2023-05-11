Жителям Тюменской области рассказали про все варианты прикрепления к поликлинике

Услуга по прикреплению к поликлинике через госуслуги набирает популярность среди тюменцев. Так, с начала 2023 года услуга была оказана более 2400 раз, в то время как за аналогичный период прошлого года услугой по онлайн прикреплению к поликлинике воспользовались только 300 раз.