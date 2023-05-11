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Posted 11 мая 13:44

Published 11 мая 13:44

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

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Жителям Тюменской области рассказали про все варианты прикрепления к поликлинике

11 мая 2023, 13:44
Фото: 1MI
В России экстренная медицинская помощь оказывается бех исключения всем, кому она необходима. А чтобы воспользоваться полным перечнем услуг здравоохранения, нужно иметь полис ОМС и прикрепление к поликлинике по месту жительства. О том, как это сделать рассказали в депцифры Тюменской области.

Обязательное медицинское страхование дает право на бесплатную медицинскую помощь. Чтобы этим воспользоваться, гражданину нужно оформить прикрепление к поликлинике. Проще всего это сделать в личном кабинете на портале госуслуг.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо выбрать услугу «Прикрепиться к поликлинике», проверить данные паспорта и медицинского полиса, а также указать адрес постоянной или временной регистрации, фактического проживания. После этого нужно нажать кнопку «Отправить заявление». Уведомление о прикреплении придет в течение 6 рабочих дней в личный кабинет.

Выбрать поликлинику для прикрепления возможно не только себе, но и своему ребенку: подать заявление на госуслугах может один из родителей ребёнка. Порядок действий тот же самый, за исключением выбора ребенка на этапе подачи заявления и проверки данных о нем.

Помимо первичного прикрепления к поликлинике возможна ее смена, если:

  • изменилось место жительства или пребывания;

  • прекращена деятельность медорганизации;

  • так захотел гражданин (по желанию это можно сделать один раз в год).

Такая услуга, как «Прикрепление к поликлинике», позволяет получить бесплатную квалифицированную медпомощь, проконсультироваться у узких специалистов, оформить больничный, пройти диспансеризацию, получить справки и выписки, которые подтверждают инвалидность и т. д.

Услуга по прикреплению к поликлинике через госуслуги набирает популярность среди тюменцев. Так, с начала 2023 года услуга была оказана более 2400 раз, в то время как за аналогичный период прошлого года услугой по онлайн прикреплению к поликлинике воспользовались только 300 раз.

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