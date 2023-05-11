Житель Тюмени погиб на СВО, его год считали пропавшим без вести. Фото

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
«Веселый, цельный характером, упрямый и несговорчивый, скромный и смешной - и все это одновременно, таким он останется в наших сердцах навсегда. Зятьков Валерий - выпускник Городского комсомольского штаба «Юность», - сообщила Галина Кузьмичева. Она руководит «Клубным объединением старшеклассников ВЕГА».
Прощание состоится в пятницу 12 мая с 12.00 до 13.00 в здании по улице Юрия Семовских, д. 14 ритуальный зал 1.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени депутаты не поддержали законопроект о новых льготах для семей участников СВО.