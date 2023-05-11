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Житель Тюмени погиб на СВО, его год считали пропавшим без вести. Фото

11 мая 2023, 13:28
Фото: Скрин ВК Галина Кузьмичева

В Тюмени простятся с участником СВО, его почти год считали без вести пропавшим. Фото

Тюменца, участника СВО, похоронят 12 мая. По данным страницы ВК Галины Кузмичёвой, Валерия Зятькова почти год считали без вести пропавшим.
«Веселый, цельный характером, упрямый и несговорчивый, скромный и смешной - и все это одновременно, таким он останется в наших сердцах навсегда. Зятьков Валерий - выпускник Городского комсомольского штаба «Юность», - сообщила Галина Кузьмичева. Она руководит «Клубным объединением старшеклассников ВЕГА».

Прощание состоится в пятницу 12 мая с 12.00 до 13.00 в здании по улице Юрия Семовских, д. 14 ритуальный зал 1.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени депутаты не поддержали законопроект о новых льготах для семей участников СВО.

Тюменские депутаты не поддержали законопроект о льготах для семей участников СВО
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Погибшие
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