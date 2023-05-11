Власти массово скупают в Тюмени просторные двухкомнатные квартиры

Две двухкомнатные квартиры до 60 кв. м. приобретут в Тюмени за 10 млн рублей (по 5 млн каждая). Они должны находиться на улицах Мельникайте, 50 лет Октября, Чекистов или Западносибирской. Квартиру на 90 квадратных метров приобретут почти за 16 млн рублей. Все объекты недвижимости должны быть сданы до конца 2023 года.