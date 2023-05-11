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Власти массово скупают в Тюмени просторные двухкомнатные квартиры

11 мая 2023, 15:05
Фото: 1MI

В Тюмени власти скупают просторные двухкомнатные квартиры за 60 млн рублей

В Тюменской области чиновники собираются приобрести двух и трёхкомнатные квартиры. На эти цели выделяют более 60 млн рублей, сообщается на сайте Госзакупки.

Все квартиры покупаются в Тюмени.

На данный момент определяются поставщики по 4 основным лотам, в начале мая были сформированы закупки квартир ещё на 40 млн рублей.

Две двухкомнатные квартиры до 60 кв. м. приобретут в Тюмени за 10 млн рублей (по 5 млн каждая). Они должны находиться на улицах Мельникайте, 50 лет Октября, Чекистов или Западносибирской. Квартиру на 90 квадратных метров приобретут почти за 16 млн рублей. Все объекты недвижимости должны быть сданы до конца 2023 года.

«Участие в долевом строительстве многоквартирного дома», - отмечается в заявке во всех лотах.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени растет доля нераспроданных квартир на рынке недвижимости. На вторичном рынке рост составил 6,1%.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Квартиры#Квартиры-студии#Госзаказ
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