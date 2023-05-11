В Тюменской области заработали сервисы VoLTE и VoWiFi от билайна

Сервис VoWiFi (Voice over Wi-Fi**) позволяет совершать голосовые звонки в местах, где проникновение сигнала мобильной сети затруднено или нет сотовой связи, но устройство может подключиться к Wi-Fi. Это актуально при нахождении в цокольных и подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Более того, с VoWiFi клиенты могут отправлять СМС и звонить по домашнему тарифу из любой точки России, если они имеют доступ и подключение к локальной точке Wi-Fi.