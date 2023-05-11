В Тюменской области сформирован запас крови для помощи пострадавшим от пожаров

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
«Запас компонентов крови регулярно пополняется. Информация о нехватке крови и ее компонентов, распространяемая в социальных сетях, является некорректной», — подчеркнул он.
Тюменцы, желающие сдать кровь, могут сделать это в плановом порядке. Областная станция переливания крови работает по адресу: Тюмень, ул. Энергетиков, 35, с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:30.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области во время пожара ожоги кожи 80% и 90% получили двое добровольцев. На данный момент они находятся в реанимации.