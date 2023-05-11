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В Тюменской области сформирован запас крови для помощи пострадавшим от пожаров

11 мая 2023, 07:29

В Тюменской области сформирован запас компонентов крови для помощи пациентам

Главный врач Тюменской областной станции переливании крови Александр Гаарилей сообщил, что в регионе сформирован достаточный запас компонентов крови, необходимый для оказания помощи пациентам. В том числе пострадавшим от пожаров.
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Тюмень
«Запас компонентов крови регулярно пополняется. Информация о нехватке крови и ее компонентов, распространяемая в социальных сетях, является некорректной», — подчеркнул он.

Тюменцы, желающие сдать кровь, могут сделать это в плановом порядке. Областная станция переливания крови работает по адресу: Тюмень, ул. Энергетиков, 35, с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:30.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области во время пожара ожоги кожи 80% и 90% получили двое добровольцев. На данный момент они находятся в реанимации.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Кровь#Станция переливания крови#Доноры#Тюмень#Тюменская область
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