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В Тюменской области планируют продлить особый противопожарный режим

11 мая 2023, 04:19

Особый противопожарный режим в Тюменской области планируют продлить до 3 июня

В Тюменской области могут продлить особый противопожарный режим. Документ о внесении изменений в постановление правительства региона от 31.03.2023 «О введении особого противопожарного режима» подготовил департамент лесного комплекса.
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Тюмень

Предлагается продлить противопожарный режим до 3 июня 2023 года. На данный момент установлен срок действия до 14 мая 2023 года.

«В постановление правительства Тюменской области № 163-п „О введении особого противопожарного режима“ внести следующее изменение: подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами „, с 14.05.2023 по 03.06.2023“», — указано в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что в особый противопожарный режим на территории Тюменской области действует с 3 апреля 2023 года. С 7 мая в регионе введен режим ЧС из-за пожаров.

 

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