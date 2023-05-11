В Тюменской области планируют продлить особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Предлагается продлить противопожарный режим до 3 июня 2023 года. На данный момент установлен срок действия до 14 мая 2023 года.
«В постановление правительства Тюменской области № 163-п „О введении особого противопожарного режима“ внести следующее изменение: подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами „, с 14.05.2023 по 03.06.2023“», — указано в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что в особый противопожарный режим на территории Тюменской области действует с 3 апреля 2023 года. С 7 мая в регионе введен режим ЧС из-за пожаров.