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В Тюменской области действуют 9 лесных пожаров. Где горит

11 мая 2023, 03:24
Фото: МЧС

В Тюменской области действуют 9 лесных пожаров

Девять лесных пожаров, два из которых локализованы, действуют на данный момент на территории Тюменской области.
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Тюмень

По информации департамента лесного комплекса, за сутки в регионе был зарегистрирован один новый лесной пожар, ликвидировано восемь на площади более 5 тысяч гектаров.

По данным сервиса «Карта пожаров», возгорания зафиксированы в Тюменском городском округе, в Тюменском, Нижнетавдинском районах, на границе со Свердловской областью.

По погодным условиям, 11 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен высокий класс пожарной опасности. По прогнозам синоптиков, сегодня в Тюменской области день пройдет при переменной облачности, температура воздуха составит +12…+15, скорость ветра 3,1-4,8 метров в секунду.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области с 7 мая введен режим ЧС. Запрещены въезд транспорта в леса и посещение лесов гражданами.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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