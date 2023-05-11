В Тюменской области действуют 9 лесных пожаров. Где горит

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
По информации департамента лесного комплекса, за сутки в регионе был зарегистрирован один новый лесной пожар, ликвидировано восемь на площади более 5 тысяч гектаров.
По данным сервиса «Карта пожаров», возгорания зафиксированы в Тюменском городском округе, в Тюменском, Нижнетавдинском районах, на границе со Свердловской областью.
По погодным условиям, 11 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен высокий класс пожарной опасности. По прогнозам синоптиков, сегодня в Тюменской области день пройдет при переменной облачности, температура воздуха составит +12…+15, скорость ветра 3,1-4,8 метров в секунду.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области с 7 мая введен режим ЧС. Запрещены въезд транспорта в леса и посещение лесов гражданами.