В Тюмени с 20 мая закроют часть улицы Ленина, виновники пожаров, Моор идет на выборы

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
В Тюмени участок улицы Ленина перекроют до 31 августа.
Из-за этих изменений внесены корректировки в расписание 20 тюменских автобусов, это актуально для абитуриентов, студентов и преподавателей.
В данный момент на улице Республики №6 действует временная остановка по направлению в центр. Вторая будет организована в районе сквера Прощания, у памятника школьникам. Здесь будут останавливаться №№ 9, 14, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 85, 99, 141, 146, 149. По улице Семакова они выедут на Ленина и продолжат движение с остановки «Дворец «Пионер».
Кто виноват в лесных пожарах на территории региона?
Тюменская область уже больше недели задыхается дыма, охватившего леса области. «Наш город» провёл опрос, в котором участвовало около 3 тысяч человек. Он показал, что 51% читателей убеждены в том, что причина жутких пожаров в лесах — «диверсанты». Причин таких суждений несколько.
Первая — агрессия людей на происходящее. Смог уже который день окутывет Тюмень и ситуация пока никак не разрешается.
Вторая — распространение фейков. В интернете гуляет множество видео из лесов, где якобы, обнаруживаются костровища. При этом некоторые из фотографий и видеороликов сняты год-два назад, люди показывают сваленные сухие ветки.
Путин поддержал выдвижение Александра Моора на выборах и не стал обсуждать пожары в Тюменской области.
На сайте kremlin.ru появилась информация о встрече Владимира Путина с губернатором Тюменской области. Она прошла недалеко от Москвы в Ново-Огарёво.
Стоит отметить, что тему бушующих пожаров в регионе на встрече затрагивать не стали.
Александр Моор сообщил о росте численности населения в Тюмени. По его словам в 2009 году «было 600 тысяч населения, в 2019-м, через десять лет, 800 тысяч, на треть город прирос. По последним данным переписи, на 2022-й — 850 тысяч.