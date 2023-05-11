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В Тюмени ожидается усиление ветра и сухая погода

11 мая 2023, 18:45
Фото: 1MI

Сухая и ветреная погода ожидается до конца недели в Тюмени

В областной столице ожидается сухая и солнечная погода. По данным Гисметео, осадков в ближайшее время не ожидается. В субботу возможны порывы ветра до 10 м/с.

В пятницу в городе будет малооблачно, температура воздуха днём поднимется до + 15 градусов. Влажность воздуха около 44%. В субботу синоптики обещают пасмурную погоду, восточный ветер усилится днём до 10 м/с. Осадков не ожидается.

Под конец недели 14 мая потеплеет до + 17 градусов, но скорость ветра снизится до 2-4 м/с. Влажность воздуха снизится до 30%.

Пока синоптики не обещают улучшение погоды в Тюмени, лесные пожары в ближайшее время не прекратятся.

Ранее «Наш город» сообщал, что в четверг синоптики обещали в Тюмени небольшой дождь, но осадков не было.

Долгожданный дождь ожидается в Тюмени 11 мая
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Погода в Тюмени
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