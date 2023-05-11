В Тюмени ожидается усиление ветра и сухая погода

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
В пятницу в городе будет малооблачно, температура воздуха днём поднимется до + 15 градусов. Влажность воздуха около 44%. В субботу синоптики обещают пасмурную погоду, восточный ветер усилится днём до 10 м/с. Осадков не ожидается.
Под конец недели 14 мая потеплеет до + 17 градусов, но скорость ветра снизится до 2-4 м/с. Влажность воздуха снизится до 30%.
Пока синоптики не обещают улучшение погоды в Тюмени, лесные пожары в ближайшее время не прекратятся.
Ранее «Наш город» сообщал, что в четверг синоптики обещали в Тюмени небольшой дождь, но осадков не было.