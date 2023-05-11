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В Тюмени наркоманов будут развлекать и поддерживать за счёт областного бюджета

11 мая 2023, 16:26
Фото: 1MI

Больные наркоманией пополнят список получателей соцуслуг в Тюмени

Тюменские власти решили, что среди получателей соцуслуг должны быть лица, страдающие пристрастием к наркотических веществам. Такие поправки были внесены в существующий региональный закон, опубликованный на сайте тюменского правительства

В настоящий момент идёт обсуждение проекта.

Таким образом, для наркоманов предлагают организовать культурный досуг, психологические тренинги, помощь в поиске работы, поддержку юристов, содействие в оформлении и восстановлении документов.

В случае одобрения поправки вступят в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские автоинспекторы задержали водителя, который вёз 1 грамм мефедрона.

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#Елена Чебоксарова#Поправки#Законодательство#Наркомания#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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