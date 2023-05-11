В Тюмени наркоманов будут развлекать и поддерживать за счёт областного бюджета

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
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В настоящий момент идёт обсуждение проекта.
Таким образом, для наркоманов предлагают организовать культурный досуг, психологические тренинги, помощь в поиске работы, поддержку юристов, содействие в оформлении и восстановлении документов.
В случае одобрения поправки вступят в силу с 1 сентября текущего года.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские автоинспекторы задержали водителя, который вёз 1 грамм мефедрона.