В Тюмени наркоманов будут развлекать и поддерживать за счёт областного бюджета

Больные наркоманией пополнят список получателей соцуслуг в Тюмени

Тюменские власти решили, что среди получателей соцуслуг должны быть лица, страдающие пристрастием к наркотических веществам. Такие поправки были внесены в существующий региональный закон, опубликованный на сайте тюменского правительства

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