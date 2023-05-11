В Тюмени на объездной дороге и улице Запольной большие пробки из-за ДТП и ремонта

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
На объездной дороге заторы растянулись почти на 3 километра, здесь идут ремонтные работы. Ещё вчера пробки составили 2 км.
На улицах Запольной и Чернышевского из-за ДТП заторы растянулись на 2,6 км. Подписчики 2ГИС сообщают, что машина стоит на аварийке, внешних повреждений и неё нет.
Ранее «Наш город» отмечал, что 10 мая на Лесобазе возникла пробка из-за массовой аварии маршрутки и трём автомобилей, тогда пострадал один человек.