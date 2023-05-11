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В Тюмени на объездной дороге и улице Запольной большие пробки из-за ДТП и ремонта

11 мая 2023, 13:12
Фото: 1MI

В Тюмени большие пробки из-за ДТП и ремонта дороги

В областной столице 11 мая серьёзные пробки наблюдались в западной части объездной дороги и улице Запольной. По данным 2ГИС, в вечерний час пик в Тюмени произошло 6 ДТП.

На объездной дороге заторы растянулись почти на 3 километра, здесь идут ремонтные работы. Ещё вчера пробки составили 2 км.

На улицах Запольной и Чернышевского из-за ДТП заторы растянулись на 2,6 км. Подписчики 2ГИС сообщают, что машина стоит на аварийке, внешних повреждений и неё нет.

Ранее «Наш город» отмечал, что 10 мая на Лесобазе возникла пробка из-за массовой аварии маршрутки и трём автомобилей, тогда пострадал один человек.

В Тюмени крупные пробки у Лесобазы и на объездной дороге из-за аварий. Фото
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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#Погода в Тюмени#Происшествия
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